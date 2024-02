Novidade! Cartão azul será testado no futebol; entenda

Além dos cartões amarelo e vermelho, agora o futebol profissional terá o cartão azul. De acordo com o Telegraph, a International Football Association Board (IFAB), responsável pelas regras do esporte, anunciou que o cartão azul será inserido nas partidas de futebol em breve, mas passará por um período de teste.

A nova regra será inserida para tentar coibir as faltas táticas, que ocorrem quando um jogador impede o ataque adversário de forma faltosa, como empurrar o jogador do outro time, colocar a mão na bola ou evitar que uma cobrança de falta seja executada.

E também, o cartão azul será uma maneira para diminuir as reclamações dos jogadores diante das decisões do árbitro.

O jogador que receber um cartão azul, terá que ficar de fora do campo por 10 minutos. Caso o atleta receba dois cartões azuis, ele será expulso. E ainda, se for aplicado ao mesmo esportista um cartão amarelo e outro azul, resultará em um cartão vermelho, expulsão da partida e suspensão do próximo jogo.

Ainda não tem data para o novo cartão ser inserido. Além dessa novidade, a IFAB pretende aplicar a regra de que somente os capitães dos times se comuniquem com os árbitros.

