OperÃ¡rio abre venda de ingressos para semifinal contra o Pantanal

O Operário Futebol Clube iniciou a venda de ingressos para o jogo de ida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense contra o Pantanal.

A partida acontece no próximo domingo (16), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Os ingressos estão disponíveis de forma online, com o valor único de R$ 40. A diretoria do clube também reforçou a promoção que tem sido aplicada ao longo da competição: torcedores que comparecerem ao estádio vestindo a camisa do Operário terão direito à meia-entrada.

Além disso, pessoas que possuem direito ao benefício por lei também podem adquiri-lo. Para garantir a meia-entrada, é necessário apresentar o CPF no ato da compra pelo site.

No dia do jogo, o torcedor deverá exibir o ingresso com código QR na entrada do estádio. Caso o torcedor que obteve meia-entrada não esteja uniformizado, será preciso pagar a diferença para o valor integral.

A organização do evento divulgou a divisão das entradas no estádio:

Portão 3: acesso para torcedores do Operário que adquiriram ingressos online;

Portão 2: acesso exclusivo para a torcida do Pantanal com ingressos físicos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também