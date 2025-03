Operário e Águia Negra vencem e criam vantagem nas quartas do estadual de MS

Esportes Gigantes de São Paulo dominam as semifinais do Paulistão após seis anos

A fase semifinal seguirá o mesmo formato, com confrontos de ida e volta, assim como a final.

Quem passar de Operário e Costa Rica, enfrenta a equipe do FC Pantanal, que garantiu a classificação direta a semifinal na primeira fase da competição. Já quem avançar de Dourados e Águia Negra, encara o Ivinhema.

Fora de casa, o Operário visitou o Costa Rica no Laertão e pelo placar mínimo, conquistou uma vantagem importante para o segundo jogo, em Campo Grande. O time da capital também poderá jogar pelo empate para garantir a classificação para as semifinais.

Jogando em casa, em Rio Brilhante, o Águia Negra venceu o Dourados por 2 a 1 e tem a chance de jogar pelo empate no próximo confronto.

O Operário-MS e o Águia Negra venceram seus jogos na noite desta quarta-feira (6) pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Sul-mato-grossense e criaram uma vantagem importante para o jogo da volta, no próximo domingo (9).

