Defensoria faz mutirão para levar atendimento jurídico à população em situação de rua Ação em Campo Grande, vai oferecer orientação jurídica, atendimento previdenciário e encaminhamento à rede de proteção

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realiza, no dia 7 de agosto, um mutirão de atendimento jurídico voltado às pessoas acolhidas na Unidade de Acolhimento Institucional para Famílias e Adultos (UAIFA I), em Campo Grande. A ação também oferecerá orientações sobre direitos socioassistenciais e previdenciários.

Os atendimentos ocorrerão das 16h às 20h, na sede da unidade, no Jardim Veraneio, com apoio da unidade móvel "Van dos Direitos". A iniciativa tem como foco ampliar o acesso à Justiça para pessoas em situação de rua acolhidas no local.

Durante o mutirão, defensores públicos prestarão orientação jurídica individualizada e farão os encaminhamentos necessários à rede de proteção social, facilitando o acesso a serviços públicos e à garantia de direitos.

A ação é coordenada pelo Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH), que busca reduzir as barreiras enfrentadas pela população em situação de vulnerabilidade para acessar atendimento jurídico e demais políticas públicas.