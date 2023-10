Palmeiras recebe Boca Juniors para espantar fantasma e chegar a final da Libertadores

O Palmeiras busca mais uma final da Copa Libertadores mirando uma quarta taça da competição sul-americana, mas para isso, deverá superar um fantasma que o assombra há muito tempo: o Boca Juniors. O confronto aconteceu na noite desta quinta-feira (5), no estádio Allianz Parque, às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul).

Nas últimas três ocasiões em que as equipes se enfrentaram em fase eliminatória, os argentinos acabaram superando os brasileiros em todas elas.

No primeiro jogo pela semifinal da atual competição, um empate sem gols na La Bombonera. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer, avança para a final e encara o Fluminense, que bateu o Internacional de virada jogando no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. A final está marcada para o dia 4 de novembro no Maracanã.

O Alviverde apresenta dois desfalques para o jogo desta quinta, o atacante Dudu e o volante Atuesta, ambos fora por motivos de lesão. Dessa forma, o técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o seguinte time: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke (Luís Guilherme ou Endrick), Artur e Rony.

Já o Boca Juniors busca sair com a classificação do Allianz Parque. Mesmo tendo sido melhor em alguns momentos do jogo de ida, a equipe não conseguiu furar o bloqueio palmeirense, que sustentou o 0 a 0 até o fim.

O técnico argentino Jorge Almirón deve mandar o seguinte Boca a campo: Romero; Advíncula, Figal, Marcos Rojo e Fabra; Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández e Valentín Barco; Merentiel e Cavani.

