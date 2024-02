Pré-Olímpico: Brasil enfrenta Paraguai nesta segunda

A Seleção Brasileira sub-23 entra em campo hoje (5), para enfrentar o Paraguai. O jogo será no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Esse é o primeiro jogo do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. O sportv transmite a partida às 16h (MS).

Brasil e Paraguai são duas das quatro seleções que disputam a fase final do Pré-Olímpico. As outras são Argentina e Venezuela, que se enfrentam também nesta segunda-feira, às 19 (MS).

As duas melhores seleções do quadrangular garantem vaga nos Jogos de Paris-2024.

A Seleção Brasileira se classificou em primeiro lugar no Grupo A, com nove pontos - maior pontuação de qualquer equipe na primeira fase.

Porém, deixou uma impressão ruim na última rodada, ao perder para a Venezuela por 3 a 1. Naquela ocasião, o técnico Ramon Menezes mexeu muito no time, e a tendência é que todos os titulares voltem hoje.

"Estudamos bastante o Paraguai, temos uma expectativa de fazer um grande jogo e mais uma final para todos nós. Porque o futebol hoje se resume no detalhe, em uma falta de concentração, então temos que entrar muito concentrados no começo do jogo, fazer o que temos feito nos treinamentos e na maior parte dessa competição, levar o espírito e a atitude para esse jogo", afirmou o treinador.

O Paraguai, por sua vez, ficou em segundo lugar no Grupo B, com sete pontos. Poderia ter aproveitado o empate da Argentina com o Uruguai, terminado na primeira posição e ter evitado o Brasil na estreia pelo quadrangular final, mas perdeu para o Chile no jogo mais recente.

Todos esses jogos do quadrangular final do torneio serão disputados no estádio Brígido Iriarte, em Caracas. A Conmebol reprovou o gramado do Estádio Metropolitano de Lara, que receberia essas partidas.

