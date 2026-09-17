Um esquema envolvendo produtos eletrônicos trazidos do Paraguai e comercializados em Campo Grande, foi alvo da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, dia 17, durante a Operação Descaminho II.

Na operação, foi determinado o sequestro de bens e valores de duas pessoas físicas e duas pessoas jurídicas, até o limite de R$ 1 milhão.

Segundo a investigação, os produtos eram transportados do Paraguai até Campo Grande e vendidos por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Os envolvidos utilizavam perfis para divulgar as mercadorias, captar clientes, organizar pedidos e negociar as vendas.

As apurações apontam ainda divisão de tarefas entre os investigados, incluindo aquisição, financiamento, transporte, divulgação e comercialização dos produtos sem o cumprimento dos procedimentos legais de importação e o recolhimento dos tributos.

As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos e identificação de outros eventuais envolvidos.