Prefeitura contrata empresa para construção de campo de futebol em Anhanduí

Nesta quinta-feira (01), a Prefeitura de Campo Grande divulgou o contrato com a empresa BML Produtos e Serviços LTDA para a construção do campo de futebol Anhanduí. O campo será instalado na Rua Waldemir Correa de Rezende com Rua Iporanga, no distrito de Anhanduí.

Atualmente, essa área já é utilizada como espaço de lazer. No entanto, conforme consta no Memorial Descritivo da prefeitura, é necessária uma revitalização para atender adequadamente aos usuários.

A BML Produtos e Serviços LTDA foi a vencedora do Edital de Concorrência n. 014/2023 e receberá R$ 185.569,91 pelos serviços prestados. O prazo total de execução é de até 90 dias consecutivos, a contar do recebimento da Ordem de Execução dos Serviços, emitida pela SISEP.

Para conferir o projeto na íntegra, acesse o documento disponibilizado pela prefeitura [aqui].

Fonte: Diogrande - 01/02/2024

