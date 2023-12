Quem estava com saudades? Bernardinho volta ao comando da seleção masculina de vôlei

Dono de dois ouros olímpicos pela Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, Bernardinho volta a comandar a equipe até os Jogos Olímpicos de 2024, anunciou na quarta-feira (27) a Confederação Brasileira de Voleibol.

A Seleção estava sem técnico desde a saída de Renan Dal Zotto, que deixou o comando da equipe após a classificação para Paris 2024 no torneio pré-olímpico disputado em outubro.

Bernardinho comandou a equipe masculina do Brasil entre 2001 e 2016. Sob seu comando, a Seleção conquistou dois ouros olímpicos: em Atenas (2004) e no Rio (2016). Além dos ouros, conquistou também duas pratas com o time masculino (2008 e 2012) e dois bronzes com a equipe feminina (1996 e 2000).

Além das medalhas olímpicas, também conquistou, sob comando da seleção masculina, três Mundiais, duas Copas do Mundo e oito Ligas Mundiais.



Bernardinho já estava trabalhando como coordenador das seleções masculinas, desde a base até o adulto, e agora vai acumular a função de técnico. Ele vai continuar no comando da equipe feminina de vôlei do Rio de Janeiro, o SESC-Flamengo que é hoje vice-líder da Superliga.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também