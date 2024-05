Representante de MS, CREC/Juventude estreia sábado no Brasileiro de Futsal

O CREC/Juventude é o representante de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Futsal. O time estreia na tarde deste sábado (18), contra a equipe do ADS Sapezal, na cidade de Sapezal, no interior de Mato Grosso.

A equipe sul-mato-grossense embarcou para a cidade durante a manhã de quinta-feira e desembarcou na cidade do estado vizinho pelo início da madrugada desta sexta-feira.

O jogo entre ADS Sapezal e CREC/Juventude, marcado para sábado (18), às 16h, é a estreia de ambos os clubes na competição, pertencentes ao Grupo A. Este grupo foi inaugurado no sábado passado com a vitória do Cruzeiro sobre o América Mineiro em Mariana.

Além disso, outras partidas estão programadas para esta quinta-feira e sábado, envolvendo times como Vasco da Gama, Fortaleza-CE, Náutico-PE, Passo Fundo Futsal-RS, CRB/Traipu-AL e Manaus/Estrela do Norte-AM.

O primeiro jogo do CREC/Juventude em casa está marcado para o dia 25, às 16h, contra o Passo Fundo Futsal, na Arena Maracaju, em Maracaju.

Para participar da competição nacional, o clube sul-mato-grossense conta com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também