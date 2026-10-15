Carros populares, modelos mais recentes e motocicletas estão entre as opções do novo leilão do Detran-MS, que começa nesta quinta-feira (15). Ao todo, são 78 veículos conservados que podem voltar à circulação, sendo 15 automóveis e 63 motos. Os lances são feitos pela internet, com encerramento previsto para 30 de outubro.

Entre os carros, os valores iniciais variam conforme o modelo e o ano. Um Chevrolet Celta 2002/2002 tem lance mínimo de R$ 3.036, enquanto um GM Corsa Hatch 2002/2003 parte de R$ 3.581. Para quem procura uma picape, há uma Fiat Strada Fire Flex 2011/2011, com valor inicial de R$ 8.199.

O catálogo também inclui veículos de outros segmentos, como um Chevrolet Prisma Joy 2017/2017, a partir de R$ 10.751, um Hyundai HB20 Vision 2019/2020, com lance inicial de R$ 10.784, e um Honda Civic LXS 2013/2014, que começa em R$ 13.453.

As motocicletas representam a maior parte dos veículos disponíveis. Entre as opções estão duas Honda CG 160 Fan 2025/2026, uma vermelha, com lance inicial de R$ 4.841, e outra prata, a partir de R$ 4.652.

Também estão no leilão uma Honda Biz 110i 2023/2023, com valor inicial de R$ 3.386, uma Yamaha FZ15 Fazer ABS 2024/2024, a partir de R$ 3.439, e uma Yamaha YBR150 Factor ED 2024/2024, com lance mínimo de R$ 3.803.

Os preços divulgados são os valores mínimos para iniciar as disputas e podem aumentar conforme os participantes oferecem novos lances. Os veículos foram recolhidos em diferentes municípios de Mato Grosso do Sul e permaneceram nos pátios vinculados ao departamento sem serem retirados pelos proprietários dentro do prazo legal.

Sucatas também entram na disputa

Além dos veículos que podem voltar às ruas, o Detran-MS disponibiliza lotes de sucatas para reaproveitamento de peças e reciclagem. Na categoria de sucatas aproveitáveis, são 27 lotes, que somam 71 veículos: 49 motocicletas e 22 automóveis. Os materiais são destinados ao desmonte, e a participação é permitida apenas a empresas credenciadas para essa atividade.

Já a modalidade de sucatas inservíveis reúne 151 veículos em um único lote, sendo 144 motos e sete carros. O material tem peso estimado de 16.276 quilos, com lance mínimo de R$ 0,29 por quilo.

Os três certames serão conduzidos pela leiloeira oficial Ana Claudia Blasczyk, registrada na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) sob a matrícula nº 57.

Os interessados devem acessar o site Planalto Leilões para consultar os lotes e registrar os lances. A abertura está marcada para esta quinta-feira (15), às 10h, e o encerramento será em 30 de outubro, a partir das 10h30, no horário de Brasília.

Quem quiser conferir os veículos pessoalmente poderá visitar os pátios da PMAX nos dias 28 e 29 de outubro, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Em Campo Grande, a visitação será na Rua Gigante Adamastor, nº 16, no Jardim Santa Felicidade. Em Dourados, o endereço é Avenida Moacir Djalma Barros, nº 11.355, no Bairro Núcleo Colonial.

Os editais completos, com a relação dos bens, os valores iniciais e as regras para participação, estão disponíveis nos sites do Detran-MS e da Planalto Leilões.