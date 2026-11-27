A magia do Natal também pode chegar em forma de carinho para crianças e adolescentes que enfrentam o tratamento contra o câncer. A campanha Você Noel, promovida pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS), entrou na última semana de arrecadação e ainda conta com a solidariedade da população para garantir que todos os atendidos pela Casa de Apoio recebam um presente.

Para participar, basta acessar o álbum oficial da campanha no Facebook, escolher uma criança ou adolescente e confirmar o apadrinhamento pelo WhatsApp da instituição, no número (67) 3322-8000. Também é possível iniciar o contato por este link.

Depois da confirmação com a equipe, o padrinho ou madrinha deve comprar um presente com valor sugerido entre R$ 100 e R$ 150. A entrega precisa ser feita até o dia 4 de dezembro, diretamente na sede da AACC/MS, na Avenida Ernesto Geisel, 3.475.

A coordenadora de assistência ao beneficiário da instituição, Rosângela Machado, destaca que a participação da comunidade nesta última etapa é importante para que nenhum presente fique faltando.

Segundo ela, cada lembrança representa mais do que um presente: é uma demonstração de afeto e apoio às famílias que passam por uma jornada delicada. A expectativa é completar o álbum da campanha a tempo da celebração natalina.

Os presentes arrecadados serão entregues durante uma festa de Natal organizada pela equipe da Casa de Apoio, com a participação das crianças, adolescentes e familiares.

Serviço