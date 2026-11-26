Os proprietários de veículos terão desconto de 15% no IPVA 2027 para pagamento à vista até 28 de dezembro de 2026. A regra foi estabelecida por lei publicada nesta quinta-feira (26), no Diário Oficial do Estado. A legislação também define as alíquotas por categoria e permite parcelar o imposto em até cinco vezes.

Para automóveis de passeio, camionetas, utilitários e caminhonetes, inclusive os movidos a diesel, a alíquota será de 3%. Caminhões, caminhões-tratores, ônibus, micro-ônibus de transporte coletivo e motorhomes pagarão 1,5%. Já motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos terão alíquota de 2%.

A legislação consolida percentuais que já eram praticados por meio de decretos, garantindo maior previsibilidade aos contribuintes e dispensando a renovação anual desse mecanismo.

Veja quanto será possível economizar

Em um carro com valor venal de R$ 80 mil, enquadrado na alíquota de 3%, o IPVA será de R$ 2.400. Com o desconto de 15%, o valor cai para R$ 2.040, uma economia de R$ 360.

O desconto é exclusivo para pagamento em cota única dentro do prazo. Quem optar pelo parcelamento poderá dividir o imposto em até cinco vezes, sem o benefício.

Outras mudanças

A lei mantém a possibilidade de parcelar débitos antigos de IPVA em até dez vezes, com os acréscimos legais. Também inclui expressamente o biometano na autorização para redução de até 100% do imposto para veículos com motor acionado a GNV, desde que atendidas as condições da regulamentação.

Para veículos novos, o Poder Executivo poderá conceder isenção ou redução do IPVA na primeira tributação, considerando critérios como utilização, valor e impacto ambiental.

A legislação ainda prevê restituição preferencial caso o contribuinte antecipe o pagamento e recolha valor superior ao devido. Se pagar menos, poderá receber uma cobrança complementar.

A partir de 2028, o pagamento à vista continuará podendo ter desconto de até 15%, com percentual variável conforme a data ou o meio de pagamento, seguindo as regras que serão estabelecidas pelo Governo.