Aos 95 anos, morre Papa Bento XVI

O papa emérito Bento XVI, um teólogo alemão que surpreendeu o mundo ao renunciar ao seu pontificado em 2013, faleceu neste sábado (31), aos 95 anos, anunciou o Vaticano.

"Com pesar, anunciou que o papa emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 (horário local), no mosteiro Mater Ecclesiae do Vaticano. Mais informações serão fornecidas assim que for possível", disse o diretor do serviço de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado.

Desde quarta-feira passada, quando o Papa Francisco afirmou que seu predecessor estava muito doente, fiéis do mundo inteiro se uniram em oração pela saúde do Papa emérito. Bento XVI vivia no Mosteiro Mater Ecclesiae desde sua renúncia ao ministério petrino, em 2013.

O corpo do Papa emérito estará na Basílica de São Pedro para a saudação dos fiéis a partir da segunda-feira, 2 de janeiro.

