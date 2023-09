Famílias aproveitam descanso de feriado para visitar atrações do Bioparque

Opção de lazer com interação para crianças e adultos, famílias aproveitaram feriado nacional de 7 de Setembro para descansar e curtir as atrações do Bioparque do Pantanal. Maior aquário de água doce do mundo abriu as portas para os visitantes até às 14h30 nesta quinta-feira (7).

Denise e os filhos Luna e Miguel

A professora de educação inclusiva, Denise Dias aproveitou a folga para levar os filhos pela segunda vez. “A gente

veio logo que inaugurou, agora tem muita coisa diferente da primeira vez, marquei justo hoje por conta do feriado, eu trabalho nos dias de semana e fim de semana é uma correria em casa”.

Denise estava acompanha dos filhos e aprovou as novas atividades para as crianças. Luna de 7 anos contou que sua parte favorita é a área de pintura, onde as crianças e pais podem relaxar com a presença de instrutor. Já Miguel aos 10 anos conta que gostava da exposição fóssil do Museu do Bioparque, que agora está em reforma.

O local conta ainda com exposição da Marinha do Brasil, e com o tanque Ressurgências e Riachos de Cabeceira, onde habita o Cascudo-viola, de nome científico, Loricaria coximensis uma espécie de peixe classificada como criticamente em perigo de extinção pela plataforma Salve do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). No Bioparque Pantanal, a espécie reproduzida em cativeiro de forma inédita no mundo em Mato Grosso do Sul.

É do tanque de peixes que a servidora pública federal, Jaqueline Alves Araujo França gostou mais, ela foi com o marido e o filho pela primeira vez. “Achei que nem iria conseguir vaga, vi a reserva essa semana mesmo e já conseguimos. No feriado que é o dia que posso vir”, ela complementa que o passeio já estava la lista de afazeres e esperou a oportunidade para ir.

Jaqeuline Alves Araújo aproveitou a folga para ir com a família



Quem também aproveitou da folguinha para ir com a família foi a servidora, Sonimeier França Neves que visita o aquário pela 2ª vez. “Marquei na segunda-feira quando eles liberaram agendamento porque minha mãe também tem folga hoje, vim com sobrinhos e minha irmã”, ela ainda complementa que a atração preferida da galera é o tanque Neotropio, pois parece que o visitante está submerso com os peixes.

Sonimeier França e a mãe Sidineia



O casal Carlos Henrique e Thais Vitória visitaram o local pela primeira vez e contaram expectativa. “A gente marcou faz duas semanas e já deixamos a data separada”. A atendente de farmácia também levou o irmão para conhecer o local.

Carlos Henrique e Thais Vitória visitam Bioparque pela 1ª vez

Serviço



A entrada no Bioparque Pantanal é gratuita. Não aceitem venda de ingresso. O agendamento é aberto toda segunda-feira, a partir das 8h (horário de MS), no site oficial para datas futuras. O cadastro prévio é destinado para visita individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.



Crianças com dois anos completos precisam estar agendadas para a visita, sendo necessário o CPF do menor. Além das vagas abertas para datas futuras, o Bioparque disponibiliza vagas diárias no site.



Horário de funcionamento

Terça a sábado

Manhã – 8h30 às 12h – Check-in (entrada) até às 11h

Tarde – 13h30 às 17h30 – Check-in (entrada) até às 16h30

Feriados – 8h30 às 14h30 (Check-in) entrada até às 13h30





Visita de escolas



O agendamento para visitas de grupos escolares é aberto todo dia 16 de cada mês, exclusivamente pelo site oficial. No momento do agendamento, o responsável pelo grupo escolar deverá ter em mãos a lista de visitantes, com o nome completo e CPF (próprio ou dos responsáveis legais).



Calendário semanal

Terça: Escolas e público geral

Quarta: Público geral

Quinta: Escolas e público geral

Sexta: Público geral

Sábado: Público geral

