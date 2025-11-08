Fogueira de Jateí é declarada patrimônio imaterial e cultural de MS

A tradicional Fogueira de Jateí foi reconhecida como Patrimônio Imaterial e Cultural de Mato Grosso do Sul por meio do Decreto Legislativo nº 796/2025, publicado nesta sexta-feira (7) pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro.

A proposta, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), destaca o valor histórico, cultural e religioso da celebração, realizada anualmente no município desde 1977. Idealizada pelo professor Manoel Sanches Gabriel, a fogueira começou com seis metros e hoje ultrapassa os 60, sendo construída com tecnologia e segurança, com a participação de engenheiros, bombeiros e voluntários.

“A fogueira é construída com tecnologia e segurança, mobilizando a comunidade local, servidores públicos, engenheiros, Corpo de Bombeiros e voluntários. Sua montagem leva cerca de 30 dias e envolve o uso de guindastes, cabos de aço e elevadores hidráulicos”, detalha o deputado.

Com montagem que leva cerca de 30 dias, o evento já integrava o Calendário Oficial de Eventos do Estado desde 2009 e agora é oficialmente reconhecido como símbolo do patrimônio imaterial sul-mato-grossense.

