sábado, 08 de novembro de 2025
Geral

Fogueira de Jateí é declarada patrimônio imaterial e cultural de MS

Com mais de 60 metros de altura e tradição desde 1977, a fogueira tem reconhecimento oficial por sua importância histórica, religiosa e social

08 novembro 2025 - 16h50Taynara Menezes
A estrutura, feita com troncos de eucalipto, começou com cerca de seis metros e, atualmente, supera os 60 metrosA estrutura, feita com troncos de eucalipto, começou com cerca de seis metros e, atualmente, supera os 60 metros   (Foto: Divulgação )

A tradicional Fogueira de Jateí foi reconhecida como Patrimônio Imaterial e Cultural de Mato Grosso do Sul por meio do Decreto Legislativo nº 796/2025, publicado nesta sexta-feira (7) pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro.

A proposta, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), destaca o valor histórico, cultural e religioso da celebração, realizada anualmente no município desde 1977. Idealizada pelo professor Manoel Sanches Gabriel, a fogueira começou com seis metros e hoje ultrapassa os 60, sendo construída com tecnologia e segurança, com a participação de engenheiros, bombeiros e voluntários.

“A fogueira é construída com tecnologia e segurança, mobilizando a comunidade local, servidores públicos, engenheiros, Corpo de Bombeiros e voluntários. Sua montagem leva cerca de 30 dias e envolve o uso de guindastes, cabos de aço e elevadores hidráulicos”, detalha o deputado.

Com montagem que leva cerca de 30 dias, o evento já integrava o Calendário Oficial de Eventos do Estado desde 2009 e agora é oficialmente reconhecido como símbolo do patrimônio imaterial sul-mato-grossense.

