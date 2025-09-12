Guilherme Bumlai é reeleito presidente da Acrissul

Guilherme Bumlai foi reeleito para presidir a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) no triênio 2025/2028. A eleição ocorreu nesta quinta-feira (11), por chapa única, no auditório da entidade.

Para a diretoria da Acrissul, a continuação de Bumlai expressa uma gestão reconhecida pelos avanços obtidos no triênio 2022/2025. além de reforçar o compromisso da Acrissul em ampliar o diálogo com diversos setores da sociedade.



Entre as prioridades do novo mandato estão o fortalecimento da Expogrande, a expansão de projetos de inovação e sustentabilidade e a construção de parcerias que conectem o produtor rural a novas oportunidades de desenvolvimento.

"Tivemos grandes avanços e entregas nesta gestão — resultados que só foram possíveis porque tivemos uma diretoria comprometida em apoiar e fortalecer as ações da Acrissul. Cada um de vocês, ao aceitar colocar seu nome e sua confiança nessa caminhada, faz parte dessa história", ressaltou Bumlai em seu discurso.

