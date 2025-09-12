Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Guilherme Bumlai é reeleito presidente da Acrissul

Assembleia ordinária aconteceu nesta quinta-feira na sede da entidade

12 setembro 2025 - 16h37Taynara Menezes
Eleição ocorreu chapa únicaEleição ocorreu chapa única   (Foto: Reprodução)

Guilherme Bumlai foi reeleito para presidir a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) no triênio 2025/2028. A eleição ocorreu nesta quinta-feira (11), por chapa única, no auditório da entidade.

Para a diretoria da Acrissul, a continuação de Bumlai expressa uma gestão reconhecida pelos avanços obtidos no triênio 2022/2025. além de reforçar o compromisso da Acrissul em ampliar o diálogo com diversos setores da sociedade.
    
Entre as prioridades do novo mandato estão o fortalecimento da Expogrande, a expansão de projetos de inovação e sustentabilidade e a construção de parcerias que conectem o produtor rural a novas oportunidades de desenvolvimento. 

"Tivemos grandes avanços e entregas nesta gestão — resultados que só foram possíveis porque tivemos uma diretoria comprometida em apoiar e fortalecer as ações da Acrissul. Cada um de vocês, ao aceitar colocar seu nome e sua confiança nessa caminhada, faz parte dessa história", ressaltou Bumlai em seu discurso.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O registro foi feito entre os dias 8 e 11 de setembro
Geral
Nasa registra buraco em forma de borboleta na superfície do Sol
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"
Justiça
STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ministério Público fiscaliza atuação dos Conselhos Tutelares em Mato Grosso do Sul
Foto: Freepik
Geral
Policiais terão reforço e verba extra para atuar contra violência doméstica em MS
Políticos de Mato Grosso do Sul se manifestaram nas redes sociais -
Política
Condenação de Bolsonaro divide opinião de políticos em MS
Cármen Lúcia e Jair Bolsonaro -
Política
"Remédio para que não volte com frequência", diz Cármen Lúcia sobre a trama golpista
Donald Trump, e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -
Internacional
Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente
Arma periciada no processo
Justiça
Capataz é julgado por homicídio de gerente em fazenda de Campo Grande
Fórum de Bonito -
Interior
Justiça condena homem a 14 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira em Bonito
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/9/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/9/2025

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande