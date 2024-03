JD1TV: "CadÃª a Camila", diz Lucas Buda apÃ³s a esposa nÃ£o aparecer no almoÃ§o do Anjo no BBB

Aconteceu na tarde deste domingo (10), o almoço do Anjo do BBB 24, e desta vez quem teve o privilégio de receber o almoço do Anjo com recado da família e amigos foi o brother Lucas Henrique (Buda).

Lucas levou Yasmin, MC Bin Laden e Leidy Elin para curtir o almoço, no entanto, o que o participante mais temia aconteceu, sua esposa Camila Moura não apareceu no recado do Anjo, o que deixou o brother 'desconcertado' e logo perguntou "Cadê a Camila?". Leidy Elin ainda tentou tranquilizar "Ela deve ter dado oportunidade para outras pessoas", disse a sister.

Camila Moura já havia anunciado mais cedo em suas redes sociais que não apareceria para felicitar o marido, devido as atitudes do brother com relação à Pitel, com quem ele teve momentos de flerte durante o programa. Assista:





