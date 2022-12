JD1TV: Fim das manifestações no CMO? Barracas começam a ser desmontadas

Completando 2 meses das manifestações na avenida Duque de Caxias, em frente ao Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande, uma movimentação suspeita tem acontecido desde a manhã de hoje (30). Ao que tudo indica, com aproximação da posse de Lula (PT), alguns dos bolsonaristas estariam levantando acampamento e recolhendo as tendas do local.

A equipe de reportagem do JD1 esteve no local na manhã desta sexta-feira, e flagrou alguns banheiros químicos sendo recolhidos, bem como tendas que estavam há mais de mês instaladas no canteiro da avenida. Nas imagens, é possível ver as lonas sendo retiradas, alguns espaços já vazios e sem a movimentação de patriotas como algum tempo atrás.

Revoltados com o rumo que o Brasil seguiu, muitos dos manifestantes que estão em frente ao CMO se mostraram agressivos e ainda inconformados com o resultado das Eleições 2022. Até o momento não há confirmação de que os atos antidemocráticos se encerrarão ainda em 2022. Continue acompanhando o assunto pelo JD1.

