JD1TV: MÃ£e raspa a cabeÃ§a do filho apÃ³s ele rir de crianÃ§a com cÃ¢ncer

Um vídeo viralizou nas redes sociais após uma mãe raspar o cabelo do filho, um jovem de 15 anos, por ter feito uma piada com outra criança que está em tratamento contra um câncer. As imagens ganharam as redes sociais durante a terça-feira (12) e dividiu opiniões.

Enquanto alguns apoiavam a atitude da mãe, como uma forma de correção. Outros a julgaram por ter sido ‘excessiva’ demais. No entanto, a mulher defendeu sua atitude como uma maneira de educar seu filho sobre as consequências de suas atitudes, enfatizando a necessidade de responsabilidade e respeito.

Ela argumentou que trabalha duro para oferecer o melhor para ele e suas irmãs, e não tolerará esse tipo de comportamento.

“Tem 15 anos e ainda mija na cama. Sai por aí falando merda, querendo dar um de doido na rua. Vai virar homem agora. Ele vai virar homem mesmo que não queira, acabou a moleza. Umas brincadeiras sem graça, umas brincadeiras que não é pra está brincando. Vai rir agora”, diz a mãe enquanto o menino aparece chorando.

