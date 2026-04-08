MS vai investir R$ 11,7 milhões na recuperação da ponte sobre o Rio Paraguai

O Governo de Mato Grosso do Sul dará início à nova etapa de recuperação da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá, com investimento de R$ 11,7 milhões. A obra será executada pela Agesul, em parceria com o DNIT, e inclui reforço e reabilitação completa da estrutura.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara, destacou a importância da obra para a região.

"Estamos avançando para uma recuperação completa da estrutura, com soluções definitivas e tecnologia adequada. Essa ponte é estratégica para Corumbá e para todo o Pantanal, e nosso compromisso é garantir segurança e durabilidade para quem depende dela diariamente”.

Durante os trabalhos, o tráfego funcionará em sistema de pare e siga, com interdições programadas a cada 21 dias, principalmente à noite e nos finais de semana, para reduzir impactos aos usuários.

A ponte já havia passado por reparos emergenciais, incluindo trabalhos de alpinistas em pontos de difícil acesso. Com esta nova etapa, o Estado busca consolidar uma solução definitiva para um dos principais corredores regionais, essencial para o escoamento da produção, turismo e mobilidade no Pantanal.

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