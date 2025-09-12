Nasa registra buraco em forma de borboleta na superfície do Sol

Entre os dias 8 e 11 de setembro, o Observatório de Dinâmica Solar da Nasa (SDO) registrou a formação de um buraco coronal de formato inusitado, comparado a uma borboleta, na superfície do Sol.

Os buracos coronais são regiões de baixa densidade de plasma, onde as linhas do campo magnético se abrem para o espaço, permitindo que partículas solares escapem livremente. Esses “buracos” escuros nas imagens do SDO liberam ventos solares de alta velocidade.

Segundo as medições, o buraco tem cerca de 500 mil quilômetros de extensão (aproximadamente 35 vezes o diâmetro da Terra) e está voltado em direção ao nosso planeta.

Espera-se que o vento solar proveniente dessa abertura alcance a Terra por volta de 14 de setembro, com possibilidade de provocar tempestades geomagnéticas de nível G1 a G2 — ou seja, de fracas a moderadas. Esse efeito pode intensificar auroras visíveis nas regiões próximas aos pólos magnéticos.

O evento ganha relevância adicional por ocorrer perto do equinócio de setembro, época em que as condições magnéticas entre o Sol e a Terra tornam-se mais propícias a interações que favorecem uma troca eficiente de energia para o ambiente espacial.

