Realizado pelo Sebrae/MS, no mês de setembro, o Circuito Sebrae Conexões Regionais chega a diferentes regiões de Mato Grosso do Sul para inspirar e levar conhecimento aos empreendedores. Bonito, Campo Grande, Coxim, Dourados e Três Lagoas recebem palestras gratuitas com convidados de renome nacional como Marcos Piangers, João Branco, Hortência Marcari e Jacqueline Gomes.

“As palestras foram pensadas para engajar quem já empreende ou deseja ter o próprio negócio. A proposta é trazer reflexões sobre gestão, marketing, vendas e desenvolvimento profissional em um circuito que leva o conhecimento mais perto das pessoas e ajuda a transformar potencial em potência, ampliando a competitividade dos pequenos negócios", expôs a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha.

A programação tem início em Campo Grande no dia 1º de setembro com a palestra “Desmarketize-se”, ministrada por João Branco. Reconhecido pela atuação em estratégia de marca, criatividade e inovação, João Branco é executivo de marketing e ex-CMO do McDonald’s Brasil. Com experiência em liderança e construção de marcas, ele traz ao público um novo olhar a respeito da área e apresenta mudanças que podem ajudar as empresas a criarem relações mais próximas com o público-alvo. A palestra será realizada às 19h, na sede do Sebrae/MS, localizada na Avenida Mato Grosso, nº1661.

Outra atração confirmada é a ex-jogadora de basquete Hortência Marcari, que ministra a palestra "Lições de uma vida: atitudes e estratégias de uma campeã" em Coxim, no dia 9 de setembro, e em Bonito, no dia 16. Considerada uma das maiores atletas da história do esporte brasileiro, ela foi campeã mundial em 1994, medalhista de prata nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, e a primeira brasileira a integrar o Hall da Fama do Basquete. Ao conversar com o público, ela compartilha aprendizados que inspiram dentro e fora das quadras. Nas duas cidades, o evento tem início às 19h: em Coxim, no Centro de Convenções Professor Bira, na Avenida Federal, s/nº; e em Bonito, no Wetiga Hotel, na Rua Coronel Pilad Rebua, nº 679.

Já em Dourados, no dia 25 de setembro, a especialista Jacqueline Gomes ministra a palestra "No coração do cliente". Com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e formação oficial pelo Disney Institute em atendimento e experiência do cliente, ela compartilha vivências que ajudam empresas a criar relações mais próximas com o público-alvo e experiências capazes de fazer a diferença no mercado. O evento começa às 19h, na Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED), na Rua João Rosa Góes, nº 355.

O Circuito Sebrae: Conexões Regionais se encerra em Três Lagoas, no dia 30 de setembro, com a palestra de Marcos Piangers. Reconhecido pelo trabalho nas áreas de inovação e comunicação, ele é um dos pioneiros em discutir a paternidade de forma moderna e acessível, usando as redes sociais para incentivar uma atuação mais ativa e afetuosa na criação dos filhos. No evento, ele aborda o tema "De dentro pra fora: as emoções, o trabalho e a vida". A palestra começa às 19h, na Estância Papillon, no Km 13 da BR-262.

As inscrições para as palestras previstas nos cinco municípios já estão abertas e podem ser feitas de forma gratuita no link ms.loja.sebrae.com.br/circuito. Mais informações sobre o Circuito Sebrae: Conexões Regionais podem ser obtidas por meio do site ms.sebrae.com.br ou pela Central de Relacionamento por meio do número 0800 570 0800.

Serviço:

Palestra João Branco em Campo Grande

Data: 01/09/2026

Horário: 19h

Local: Sebrae/MS – Av. Mato Grosso, nº1661

Inscrições: https://ms.loja.sebrae.com.br/circuito-sebrae-conexoes-regionais-campo-grande-jo-o-branco-ev-790914

Palestra Hortência Marcari em Coxim

Data: 09/09/2026

Horário: 19h

Local: Centro de Convenções Prof. Bira – Avenida Federal, s/nº, Piracema

Inscrições: https://ms.loja.sebrae.com.br/circuito-regional-de-palestras-hortencia-ev-783119

Palestra Hortência Marcari em Bonito

Data: 16/09/2026

Horário: 19h

Local: Wetiga Hotel – Rua Coronel Pilad Rebua, nº679 - Vila Donária

Inscrições: https://ms.loja.sebrae.com.br/circuito-regional-de-palestras-hortencia-bonito-ms-ev-827560

Palestra Jacqueline Gomes em Dourados

Data: 25/09/2026

Horário: 19h

Local: Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) – Rua João Rosa Góes, nº355, Centro

Inscrições: https://ms.loja.sebrae.com.br/no-coracao-do-cliente-circuito-regional-de-palestras-jacqueline-gomes-port-ins-ev-827936

Palestra Marcos Piangers em Três Lagoas

Data: 30/09/2026

Horário: 19h

Local: Estância Papillon – BR-262, Km 13, Zona Rural

Inscrições: https://ms.loja.sebrae.com.br/circuito-reg-de-dentro-pra-fora-as-emocoes-o-trabalho-e-a-vida-port-inst-ev-838935