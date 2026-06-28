Um jovem de 22 anos foi preso na noite de sábado (27), suspeito de agredir a companheira, também de 22 anos, que está grávida. A ocorrência foi registrada no Parque Nelson Tereré, em Nova Alvorada do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma denúncia informando que um homem estaria agredindo uma mulher grávida. Ao chegar ao local, os policiais constataram a situação e realizaram a abordagem do suspeito.

Ainda conforme a PM, devido ao comportamento agressivo do jovem, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e do próprio conduzido. A vítima e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.

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