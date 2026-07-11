Jovem de 19 anos, Matheus Vargas Oliveira Estanislau, morreu em um acidente na BR-262, no km 17, na saída de Três Lagoas para Campo Grande, no início da noite desta sexta-feira (10).A colisão frontal ocorreu entre um caminhão e um carro de passeio, que ficou completamente destruído com o impacto.

Segundo o site Rádio Caçula, Matheus estava de folga e, conforme informações preliminares, teria saído com um veículo da empresa onde trabalhava com o padrasto sem autorização.

Ao ser procurado pelo padrasto, ele teria informado que não estava com o automóvel. No entanto, o sistema de rastreamento apontou que o carro seguia pela BR-262. Minutos depois, foi confirmada a colisão.

O motorista do caminhão ficou ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Científica e a Perícia Técnica realizaram os levantamentos no local, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate e na limpeza da pista. O trânsito ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.