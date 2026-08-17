Uma colisão frontal envolvendo duas carretas e três veículos de passeio deixou quatro pessoas mortas e seis feridas na tarde deste domingo (16), no km 569 da BR-163, em Bandeirantes. Uma das carretas estava carregada com produto perigoso e pegou fogo após a batida.

Conforme a Motiva Pantanal, concessionária responsável pelo trecho, a ocorrência foi registrada às 15h24, no sentido norte da rodovia. Equipes da concessionária foram mobilizadas para o atendimento, além do Corpo de Bombeiros, acionado para combater o incêndio em uma das carretas, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de São Gabriel do Oeste, que auxiliou no resgate.

Ainda segundo a concessionária, três vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao Hospital de São Gabriel do Oeste. Uma vítima em estado moderado e duas com ferimentos leves foram levadas ao Hospital de Bandeirantes. Outras quatro pessoas morreram no acidente.

A perícia estava no local às 20h08 e a ocorrência seguia em andamento. A BR-163 permanecia interditada nos dois sentidos, com aproximadamente oito quilômetros de congestionamento no sentido norte e quatro quilômetros no sentido sul. As causas da colisão ainda serão investigadas.