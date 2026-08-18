O Agosto Lilás leva nesta semana para Aquidauana e Batayporã ações voltadas à informação, empregabilidade e autonomia financeira das mulheres. Com participação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e das Casas do Trabalhador, as atividades vão orientar sobre direitos, formalização profissional e oportunidades de emprego.

Em Aquidauana, nesta quarta-feira (19), a Casa do Trabalhador realiza uma Roda de Conversa no CRAS II, na Avenida Mato Grosso do Sul, nº 262, bairro Nova Aquidauana. O encontro será voltado a mulheres beneficiárias do Bolsa Família e outros públicos.

Entre os temas estão as regras do Bolsa Família para quem consegue emprego com carteira assinada, os benefícios da formalização e as possibilidades de atuação como Microempreendedora Individual (MEI). A Casa do Trabalhador também apresentará serviços de intermediação de mão de obra, qualificação e apoio a quem busca novas oportunidades profissionais.

Batayporã recebe ação na quinta

Na quinta-feira (20), a programação chega a Batayporã com a “Entrevista da Empregabilidade – Agosto Lilás”, no Paço Municipal, na Rua Luiz Antonio da Silva, nº 129, das 7h às 17h.

A atividade também vai abordar Bolsa Família, trabalho com carteira assinada, MEI e as vantagens da formalização profissional.

A programação reforça que o enfrentamento à violência contra a mulher também passa pelo acesso à informação, aos direitos e à autonomia financeira.