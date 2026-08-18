Um jovem de 23 anos foi preso na tarde de segunda-feira (17), em Nova Andradina, após ameaçar matar o próprio pai e causar danos na casa e no carro da família. O caso aconteceu no bairro Horto Florestal e foi registrado como ameaça e dano.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada após uma denúncia de violência doméstica. O pai do suspeito, de 47 anos, contou que o filho chegou em casa alterado e começou uma discussão com a madrasta.

Ao retornar do trabalho, o homem tentou separar a briga, mas o jovem ficou ainda mais agressivo. Conforme o relato da família, ele deu um soco no carro do pai, amassando a lataria, e depois arremessou um tijolo contra a residência.

Horas mais tarde, uma familiar avisou que o rapaz havia ido até a casa dos avós paternos e afirmado que buscaria uma arma para matar o pai.

A família decidiu registrar a ocorrência e foi levada à delegacia. Enquanto as vítimas estavam no local, o suspeito foi visto nas proximidades, abordado e preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.