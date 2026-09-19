Um homem de 50 anos foi preso na manhã deste sábado (19), em Dourados, após romper a tornozeleira eletrônica e descumprir uma medida protetiva envolvendo a própria mãe, de 70 anos. Contra ele também havia um mandado de prisão em aberto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal foi acionada por volta das 8h25 depois que a Central de Monitoramento perdeu o sinal da tornozeleira de Osvaldo Lauriano Boveda. A equipe da Patrulha Maria da Penha foi até a residência da mãe dele.

A mulher informou que o filho estava em uma casa nos fundos do mesmo terreno. Os agentes foram autorizados a entrar e encontraram Osvaldo no local. Questionado, ele teria admitido que rompeu e descartou a tornozeleira eletrônica, alegando que pretendia retornar para sua residência, proximido da casa da mãe.

A idosa relatou ainda que havia ido ao Fórum no dia anterior para solicitar a retirada da medida protetiva, mas o pedido ainda não havia sido analisado. Ela foi orientada a retornar em data marcada para uma entrevista com o magistrado responsável.

Durante consulta aos sistemas, os agentes também constataram a existência de um mandado de prisão contra Osvaldo, válido até 2038. Ele foi levado à delegacia e o caso foi registrado como descumprimento de decisão judicial que concede medidas protetivas de urgência.