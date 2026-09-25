Um casal ficou ferido depois que o carro em que estavam saiu da pista e atingiu uma árvore na BR-262, na região de Aquidauana, no início da tarde desta sexta-feira (25). O casal é de Lins (SP) e seguia para Miranda.

Conforme o site O Pantaneiro, após a batida o carro começou a apresentar fumaça. Pessoas que passavam pelo trecho chegaram a temer que o veículo pegasse fogo e retiraram as vítimas do interior do carro antes da chegada do socorro.

O homem sofreu uma lesão na cabeça, escoriações no braço esquerdo e teve uma fratura exposta na perna direita, na região próxima ao tornozelo. A mulher estava consciente no momento do atendimento, mas apresentava desorientação e se queixava de dor intensa na região da cintura pélvica.

O Corpo de Bombeiros realizou a imobilização das duas vítimas em prancha rígida. Em seguida, elas foram levadas ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana.

Até o momento, não foram esclarecidas as circunstâncias do acidente.