Dor, estalos, limitação de movimentos e até aquela conhecida “perna de alicate” podem ser sinais de alterações no joelho que merecem atenção. Nesta sexta-feira, dia 25, no programa Saúde e Bem-Estar, do Dr. Plácido Menezes, o ortopedista Jaison Monge Benites explicou como a prevenção e o diagnóstico precoce podem ajudar a evitar a evolução de lesões.

Segundo o especialista, pessoas que praticam academia ou esportes, principalmente de forma recreativa, devem ficar atentas a dores que surgem de maneira repentina ou permanecem após a atividade física. Sobrecarga de peso e exercícios realizados sem orientação adequada podem contribuir para lesões de cartilagem, ligamentos e menisco.

Jaison também explicou que o chamado “joelho de alicate” pode estar relacionado ao geno varo, uma deformidade em que as pernas ficam curvadas para dentro, e pode aparecer em quadros de osteoartrose. Por isso, alterações percebidas ainda na juventude ou adolescência devem ser avaliadas por um profissional, já que o acompanhamento precoce pode ajudar a controlar a evolução do problema.

O ortopedista destacou ainda que nem toda lesão no joelho exige cirurgia. Atualmente, existem diferentes alternativas terapêuticas e procedimentos minimamente invasivos, que podem ser indicados conforme a avaliação de cada paciente. Já em casos mais avançados, especialmente quando há grande limitação funcional, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica.

Para Jaison, o principal alerta é não ignorar os sinais apresentados pelo corpo. A avaliação especializada permite identificar o problema e definir o tratamento adequado, ajudando o paciente a manter a prática de atividades físicas e a qualidade de vida.