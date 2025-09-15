Ex-prefeito de Maracaju é condenado por uso irregular de fundos previdenciários

A Justiça condenou Celso Luiz da Silva Vargas, ex-prefeito de Maracaju (2009-2011), por utilizar recursos da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos de Maracaju (PREVMMAR) de forma ilícita para cobrir despesas da Prefeitura. O prejuízo ao erário foi de R$ 63,3 mil.

Entre outubro de 2009 e outubro de 2011, o MPMS apurou que foram feitas transferências ilegais de valores aplicados em fundos de investimento do PREVMMAR para a conta da Prefeitura, com a justificativa de pagamento da folha salarial.

Em média, 28 dias depois, os valores retornavam à conta do PREVMMAR sem correção monetária ou juros, prejudicando os rendimentos do fundo. O total transferido nesse período chegou a R$ 7,7 milhões.

O juiz Raul Ignatius Nogueira reconheceu que o uso indevido dos recursos afetou a confiança dos servidores e da sociedade e infringiu a Lei Municipal nº 1.433/2005, que proíbe o uso dos recursos do PREVMMAR para finalidades que não sejam custeio de benefícios previdenciários e taxa de administração.

Além do ex-prefeito, foram condenados Solange Ferreira Santos de Souza, Gisela Líbano Navarro Mazzochin e Wolfe de Freitas. A sentença inclui ressarcimento integral do dano financeiro (R$ 63,3 mil), pagamento do dano moral coletivo (R$ 50 mil), suspensão dos direitos políticos por cinco anos, proibição de contratar com o poder público pelo mesmo período e pagamento das custas processuais.

A condenação decorre de ação pública por ato de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) em desfavor dos réus. Da decisão, cabe recurso.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também