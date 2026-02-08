Homem morre duas semanas após ser atropelado em confusão em Nova Andradina

Edilson Silva dos Reis, de 50 anos, morreu durante a madrugada deste domingo, dia 8, após ficar duas semanas internado em decorrência de um atropelamento sofrido no dia 25 de janeiro, em frente a um bar, no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina.

Ele chegou a ficar internado no Hospital Regional da cidade, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital da Vida de Dourados, onde ficou internado nos últimos dias, mas não resistiu as complicações do caso.

Segundo o site Jornal da Nova, Edilson se envolveu em uma confusão durante a noite do dia 25 de janeiro, quando acabou esfaqueando outro homem, de 51 anos.

Após a confusão, uma terceira pessoa teria retaliado a ação e atropelado Edilson, fugindo na sequência, não sendo localizado até o momento. Naquela oportunidade, os dois homens feridos foram socorridos.

A Polícia Militar não havia sido acionada no momento da confusão, somente tendo conhecimento do caso quando a equipe médica pediu a presença dos policiais na unidade hospitalar.

O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil e será investigado.

