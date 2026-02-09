Menu
Ladrões fazem a limpa durante furto em joalheria de Ponta Porã

Proprietários ainda fazem levantamento do prejuízo

09 fevereiro 2026 - 16h55Luiz Vinicius
Polícia Civil esteve no local do crimePolícia Civil esteve no local do crime   (WhatsApp/JD1 Notícias)

O furto cometido em uma joalheria localizada na Avenida Brasil, em Ponta Porã, durante o final de semana, mobilizou as forças policiais para iniciarem a investigação e conseguirem encontrar os suspeitos do crime.

A Polícia Civil esteve no estabelecimento durante a segunda-feira, dia 9, acompanhado da Polícia Científica para coletar vestígios e realizarem coleta de materiais que possam auxiliar na investigação.

Segundo o site Ponta Porã News, diversas joias de alto valor e o prejuízo ainda está sendo contabilizado pelos proprietários, que estão realizando o levantamento dos itens levados pelos criminosos.

"Nossa equipe está trabalhando em busca de evidências que possam contribuir para o esclarecimento do furto e a prisão dos responsáveis", detalhou o delegado Ítalo Amaury para o site local.

O caso segue sob investigação.

