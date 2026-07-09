Um homem, identificado previamente como Lucas, foi atingido por disparos de arma de fogo durante a noite desta quarta-feira, dia 8, em uma praça do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima estava no local, que fica no cruzamento das ruas Barbacena com Indianápolis, quando foi surpreendido pelo suspeito.

Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e ficou caído no meio da rua. Até o momento, ninguém foi localizado como responsável pelos disparos.

Equipes de socorro e a Polícia Militar foram acionados para os trabalhos de praxe no local.

A reportagem acompanha mais detalhes e voltará em breve com mais informações.