O homem ferido a tiros na noite desta quarta-feira, dia 8, em uma praça do Jardim Noroeste, em Campo Grande, foi socorrido em estado grave para uma unidade hospitalar pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Informações apuradas pela reportagem no local dos fatos apontam que a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo na região da cabeça e foi socorrido agonizando.

A Guarda Civil Metropolitana foi a primeira equipe a chegar no local e ficará responsável pela ocorrência. O atentado a tiros aconteceu na praça que fica entre a rua Barbacena com a rua Indianapólis.

Apesar da aglomeração inicial, a cena foi devidamente preservada para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e tampouco sabe-se a motivação para a tentativa de homicídio.

Como dito anteriormente, o homem estava na praça e foi surpreendido pelo atirador, que fugiu na sequência.