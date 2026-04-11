Motociclista é socorrido em estado grave após ser atingido por carro em avenida de Dourados

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na manhã deste sábado (11), em Dourados. O sinistro ocorreu na avenida José Roberto Teixeira, no Jardim Flórida, conforme o site Dourados News.

De acordo com informações policiais, um automóvel teria atingido a motocicleta, provocando o forte impacto. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e estiveram no local para prestar os primeiros socorros à vítima. O motociclista foi encaminhado em estado grave para um hospital.

Informações preliminares apontam que o condutor do carro teria avançado o sinal de trânsito no momento da colisão. Após o impacto, o veículo acabou parando com a parte dianteira contra um poste.

Ainda segundo relatos iniciais, o motorista apresentava sinais de embriaguez, situação que deverá ser apurada pelas autoridades. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

Vitima sendo socorrida / Dourados News

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também