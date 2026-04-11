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Motociclista é socorrido em estado grave após ser atingido por carro em avenida de Dourados

Polícia investiga suspeita de embriaguez do motorista de um Volkswagen Gol

11 abril 2026 - 09h23Vinícius Santos
Local do acidente - Fotos: Osvaldo Duarte/Dourados NewsLocal do acidente - Fotos: Osvaldo Duarte/Dourados News  

Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na manhã deste sábado (11), em Dourados. O sinistro ocorreu na avenida José Roberto Teixeira, no Jardim Flórida, conforme o site Dourados News.

De acordo com informações policiais, um automóvel teria atingido a motocicleta, provocando o forte impacto. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e estiveram no local para prestar os primeiros socorros à vítima. O motociclista foi encaminhado em estado grave para um hospital.

Informações preliminares apontam que o condutor do carro teria avançado o sinal de trânsito no momento da colisão. Após o impacto, o veículo acabou parando com a parte dianteira contra um poste.

Ainda segundo relatos iniciais, o motorista apresentava sinais de embriaguez, situação que deverá ser apurada pelas autoridades. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

Vitima sendo socorrida / Dourados News

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