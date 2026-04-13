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Péter Magyar é eleito primeiro-ministro da Hungria e encerra era de 16 anos de Viktor Orbán

Novo chefe de governo húngaro, alinhado ao centro-direita, venceu o pleito contra Orbán, com quem já manteve proximidade política antes de romper e assumir posição de oposição

13 abril 2026 - 11h23Vinícius Santos com informações do Euronews Português
Péter Magyar - Foto: Reprodução / Facebook OficialPéter Magyar - Foto: Reprodução / Facebook Oficial  

Péter Magyar foi eleito primeiro-ministro da Hungria com maioria expressiva, encerrando um ciclo político de 16 anos de governo de Viktor Orbán. A eleição ocorreu no domingo (12) e teve participação recorde.

No discurso da vitória, Magyar afirmou o fim do “"regime" de Viktor Orbán” e marcou a mudança de rumo político no país. Orbán reconheceu a derrota e a classificou como "dolorosa", mas incontestável.

A vitória também chama atenção pelo histórico político de Magyar, que já foi aliado de Orbán e integrou estruturas do governo antes de se tornar um dos principais opositores.

O novo primeiro-ministro afirmou que pretende reposicionar a Hungria no cenário europeu e reforçar laços com a Europa e a NATO. NATO.

Em discurso em Budapeste, diante de milhares de apoiantes, declarou:

"A Hungria voltará a ser um aliado forte que representa os interesses húngaros, porque o lugar do nosso país é na Europa", afirmou Magyar, indicando que suas primeiras viagens oficiais serão a Varsóvia e Viena, antes de seguir para Bruxelas, com o objetivo de negociar o desbloqueio de fundos da União Europeia.

"Vamos trazer para casa os fundos da UE que são devidos ao povo húngaro", disse.

Multidões foram às ruas em Budapeste no domingo (12), após o anúncio da derrota de Orbán, encerrando oficialmente 16 anos de governo.

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