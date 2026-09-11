O deputado estadual Pedrossian Neto, candidato à reeleição nas Eleições 2026, participou do Em Pauta, durante a conversa, ele fez um balanço do primeiro mandato e falou sobre as principais propostas que pretende defender caso permaneça na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Entre os temas abordados estão saúde, assistência social, esporte e desenvolvimento econômico. Pedrossian Neto também destacou ações realizadas durante o mandato e projetos que, segundo ele, pretende ampliar em uma eventual nova legislatura.

Ao longo da entrevista, o candidato também falou sobre desafios para Mato Grosso do Sul e apresentou sua visão para áreas como atendimento à saúde, políticas sociais e infraestrutura. A entrevista completa você confere abaixo: