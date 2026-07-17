O Ministério Público de Mato Grosso do Sul obteve a condenação de um homem de 51 anos que estava foragido pelo crime de estupro de vulnerável em Camapuã. O réu foi sentenciado a 15 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial fechado.

O crime ocorreu em abril de 2007 em uma propriedade rural, quando o acusado abusou de sua ex-enteada, que tinha menos de 14 anos e possui deficiência intelectual. O agressor fugiu logo após o início das investigações da polícia local.

Devido à fuga do suspeito, o processo criminal permaneceu suspenso por mais de 15 anos para evitar a prescrição. A captura do acusado ocorreu em outubro de 2025, em Campo Grande, permitindo o andamento e o julgamento da ação penal.

O Juízo acolheu integralmente a tese da Promotoria de Justiça, aplicando agravantes pelo fato de o autor ser padrasto e ter agido de forma continuada. Na dosimetria, pesou o fato de ele ter dopado a menor para cometer os abusos.

O réu teve o direito de recorrer em liberdade negado pela Justiça para garantir a segurança da vítima, que sofria ameaças mesmo com o agressor distante. O processo sobre os fatos corre sob segredo de Justiça no Estado.