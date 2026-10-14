O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) confirmou que Lucas Riquelme Monteiro, de 34 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri por suspeita de envolvimento no assassinato do colega de cela Mauro da Silva Adorno, de 39 anos.

O crime ocorreu em 7 de julho de 2025, na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado Gameleira II, em Campo Grande, onde a vítima teria sido morta após um espancamento.

A defesa recorreu à Justiça para tentar impedir que Lucas fosse submetido a júri popular. No recurso, alegou que não havia provas judicializadas suficientes para sustentar a acusação e que o julgamento seria baseado em elementos frágeis.

Ao analisar o caso, o desembargador relator Zaloar Murat Martins de Souza considerou que existem divergências e contradições nos depoimentos, mas ressaltou que cabe ao Conselho de Sentença avaliar a credibilidade das versões apresentadas e decidir quais provas devem prevalecer na reconstrução dos fatos.

Segundo o relator, a versão da defesa não é a única presente nos autos, e a controvérsia deve ser analisada pelos jurados, responsáveis constitucionalmente pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

O desembargador também apontou indícios de que Lucas e Dair Siriano Soares Junior, irmão do réu, teriam agido em conjunto e desferido golpes contra a vítima depois que ela foi derrubada. Para o magistrado, caberá ao júri avaliar se a atuação de Lucas configurou coautoria dolosa ou se ele não aderiu à suposta intenção criminosa atribuída ao irmão.

Com a decisão, o recurso da defesa foi rejeitado, e Lucas permanece sujeito a julgamento popular. O processo deverá retornar à 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, onde será marcada a sessão de julgamento.

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