Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão

Janderson Maxwel Rochy da Silva, de 28 anos, foi condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão pelo homicídio a facadas de Jullian Gabriel da Silva Acosta, ocorrido em 9 de janeiro de 2025, no bairro Moreninhas II, em Campo Grande. O julgamento aconteceu na última sexta-feira (19), no Tribunal do Júri.

Na decisão, o juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou ainda que o réu pague R$ 10 mil, a título de indenização mínima por danos morais, aos sucessores da vítima, com correção monetária.

Segundo a denúncia, o crime ocorreu após um desentendimento. O acusado acreditava que a vítima havia se apropriado de sua bicicleta, que estava encostada no meio-fio próximo a uma conveniência. Ambos mantinham relação de amizade. Para o Ministério Público, o homicídio foi cometido por motivo torpe.

Durante a investigação, Janderson confessou o crime à Polícia Civil, mas não fez o mesmo no plenário do Júri. A defesa sustentou as teses de domínio da violenta emoção e afastamento das qualificadoras. O Conselho de Sentença, por maioria, rejeitou os argumentos e condenou o réu.

O juiz também determinou que o condenado continue preso até eventual progressão de regime. Assim, mesmo que recorra, Janderson seguirá preso até nova ordem.

