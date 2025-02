Justiça aprova contas de Tiago Vargas referentes à campanha de 2024

A Justiça Eleitoral aprovou a prestação de contas de Tiago Henrique Vargas (PP), ex-vereador de Campo Grande, referente à sua campanha para a reeleição nas eleições de 2024. A decisão foi tomada após análise das receitas e despesas apresentadas pelo candidato, totalizando R$ 300.000,00 provenientes do Fundo Eleitoral e R$ 2.160,00 em doações da prefeita Adriane Lopes. O valor gasto foi de R$ 300.000,00.

A análise das contas não encontrou irregularidades ou omissões, e todos os gastos foram comprovados por meio de documentos, como recibos, contratos e notas fiscais, apresentados através do sistema SPCE. O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da aprovação das contas, o que resultou em uma sentença favorável, assinada pelo juiz David de Oliveira Gomes Filho.

Apesar da aprovação das contas, Tiago Vargas não conseguiu se reeleger, recebendo 2.898 votos. Sua candidatura estava sub judice devido à sua inelegibilidade, que foi causada pela demissão da Polícia Civil em 2020, após processos administrativos disciplinares (PADs).

Derrotas - Em 2020, Tiago Vargas foi eleito vereador e, em 2022, conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa (ALEMS), mas perdeu a cadeira devido à sua inelegibilidade. Em 2025, após mais derrotas relacionadas à sua situação, a prefeita Adriane Lopes tentou nomeá-lo para cargo comissionado na Prefeitura, mas a nomeação também foi cancelada por conta da inelegibilidade.

Atualmente, Tiago Vargas busca reverter sua demissão da Polícia Civil na Justiça, alegando perseguição política em razão de críticas feitas à administração estadual. Ele foi demitido após processos administrativos disciplinares (PADs) em julho de 2020.

