Justiça

Rapaz enfrenta júri popular acusado de matar "Sorriso" a facadas na Duque de Caxias

Luan do Prado Varanda teria monitorado a vítima momentos antes do crime; ela morreu em via pública

07 outubro 2025 - 09h22Vinícius Santos
"Sorriso", assassinado com golpes de faca - "Sorriso", assassinado com golpes de faca -   (Foto: Reprodução / Processo)

Acontece nesta terça-feira (7), em Campo Grande, o júri popular de Luan do Prado Varanda, de 29 anos, acusado de matar Luciano Ferreira da Silva, conhecido pelo apelido de “Sorriso”, com golpes de faca.

O crime ocorreu em 31 de janeiro deste ano, na avenida Duque de Caxias, região do bairro Vila Nova, onde Luciano Ferreira da Silva morreu em via pública após ser atingido pelas facadas.

Na época, após a situação chegar ao conhecimento das forças policiais, o acusado foi preso posteriormente em flagrante delito, portando a faca utilizada no crime.

Conforme aacusação, antes de matar a vítima, Luan teria monitorado Luciano e agido com inequívoca intenção de matar, demonstrando prévia hostilidade ao circular diversas vezes pelo local onde estava a vítima, encarando-a de forma ameaçadora.

O acusado é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS), que alegou durante a fase instrutória que não há indícios suficientes de autoria.

O júri acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob presidência do juiz Carlos Alberto Garcete, ocasião em que serão apresentadas aos jurados as teses de acusação e de defesa, e, ao final, proferido o veredito.

