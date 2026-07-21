Um idoso de 65 anos ficou gravemente ferido após ser atacado por um cachorro na madrugada de terça-feira (21), no Bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A vítima sofreu diversas mordidas na região do rosto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado por volta das 1h18 para socorrer o morador na Travessa Santa Genoveva. Ao chegarem ao endereço, os socorristas encontraram o homem consciente, mas com múltiplas lacerações na face.

Além das lesões causadas pelas dentadas do animal no rosto, o idoso apresentava escoriações pelo corpo provocadas durante o ataque. A equipe realizou os primeiros socorros no local para conter os sangramentos e estabilizar a vítima.

Após os procedimentos de emergência e aplicação de curativos, o morador foi encaminhado ao Pronto-Socorro do município. Ele passou por avaliação médica especializada para prosseguir com o tratamento e prevenção de infecções.

Especialistas alertam que mordidas de cães exigem atendimento imediato para higienização adequada e prevenção de riscos. Nestes casos, os médicos avaliam a necessidade de doses de vacina antirrábica e cobertura antitetânica.