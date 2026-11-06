Mulher, de 31 anos, foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas nesta sexta-feira (6), no bairro São Bento, em Sidrolândia.

A ação foi realizada pela Polícia Civil durante diligências para identificar pontos de comercialização de entorpecentes no município.

Segundo a polícia, a equipe monitorava a região quando flagrou a mulher entregando algo a um homem em frente a um imóvel apontado como ponto de venda de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, ela entrou rapidamente na residência.

Os policiais relataram que, em seguida, viram a suspeita esconder uma pequena bolsa em uma estrutura de madeira no terreno. Após autorização para entrar no imóvel, os agentes encontraram porções de substância semelhante à pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão, um caderno com anotações e dinheiro em espécie.

A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, onde foram adotadas as providências legais.