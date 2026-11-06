O ex-presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi detido nesta sexta-feira (6), em Assunção, após sofrer impeachment do cargo pelo Congresso. A ordem de prisão foi cumprida pela Polícia Nacional na residência do ex-mandatário, que ficará à disposição da Justiça no âmbito da investigação sobre o escândalo financeiro do Ueno Bank.

A medida foi determinada pelo Ministério Público paraguaio na causa que apura suposta lesão de confiança e outros possíveis crimes relacionados à crise da instituição financeira. Peña foi notificado em casa e deverá permanecer detido no local até ser apresentado à Fiscalía.

A prisão ocorreu em meio à crise política provocada pelo fechamento do Ueno Bank, em 3 de novembro. A instituição tinha milhões de clientes e a paralisação das operações deixou depositantes sem acesso imediato aos recursos. O caso também envolve suspeitas sobre a destinação de dinheiro público e a atuação de autoridades responsáveis pela fiscalização do banco.

Peña foi removido da Presidência após processo de impeachment no Congresso. Com a destituição, o então vice-presidente Pedro Alliana assumiu o comando do país nesta sexta-feira.

A investigação segue em andamento, e as suspeitas contra o ex-presidente ainda serão apuradas pelas autoridades paraguaias.