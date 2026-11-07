Luiz Otávio da Silva, de 19 anos, conhecido como “Cipó”, morreu neste sábado (7), após permanecer internado na Santa Casa desde o dia 31 de outubro, quando foi alvo de um ataque a tiros no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Desde a internação, a família vinha realizando uma campanha por doação de sangue para ajudar na recuperação do jovem. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e às complicações decorrentes do ataque, ocorrido dentro de uma barbearia na Rua Ferreira Viana.

Na data do atentado, Luiz Otávio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A cena repercutiu pelo desespero dos familiares no momento do socorro.

Com a morte do jovem, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil como homicídio consumado. Até o momento, não há informações sobre o local do velório e as demais solenidades fúnebres.

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