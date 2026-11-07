A caminhonete que caiu no Rio Ivinhema foi retirada da água na manhã deste sábado (7), com auxílio de duas máquinas e correntes. A operação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

Conforme o CBMMS, a retirada do veículo foi concluída após o trabalho de reflutuação. A movimentação também reforçou a informação de que uma possível segunda vítima não estaria embaixo da caminhonete, já que nenhum corpo emergiu durante a operação.

As equipes de resgate continuam empenhadas na ocorrência, e novas buscas poderão ser realizadas em outros pontos do rio para tentar localizar a possível vítima.

Acompanhe o momento da retirada do veículo: