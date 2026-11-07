Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão-baú na madrugada deste sábado (7), na BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso, a 194 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu entre 4h e 4h30, no quilômetro 676 da rodovia, no trecho entre Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste.

De acordo com as informações iniciais, os veículos bateram de frente. O ocupante do carro, que ainda não havia sido identificado, ficou preso às ferragens e morreu antes de ser retirado do veículo.

Equipes da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da rodovia, foram acionadas e utilizaram um equipamento desencarcerador para retirar o corpo da vítima. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), a Polícia Civil e equipes de perícia também foram mobilizadas para atender à ocorrência e realizar os levantamentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente. Por causa do trabalho das equipes de resgate e perícia, a BR-163 está totalmente interditada nos dois sentidos no trecho do acidente.

Até a última atualização, eram registrados quatro quilômetros de congestionamento no sentido norte e seis quilômetros no sentido sul.

A Motiva Pantanal orienta os motoristas que passam pela região a respeitarem a sinalização implantada e seguirem as instruções das equipes que atuam no local.